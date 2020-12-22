Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету. Как отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов», закон направлен на то, чтобы прекратить необоснованную ложь. Этого справедливо требуют граждане.

—Это касается и анонимов, и лжецов в социальных сетях и сети Интернет. И неважно, что эти лжецы работают за деньги своих нанимателей. Сам много встречаюсь с жителями. Их беспокоит та безнаказанность лжи всяких анонимов в сетях и других источниках СМИ.

Высказывались многие депутаты. Алимова, например, говорит о шародурах и о краснопузых. Не поймёт, почему их так называют. Она заявила дословно, «что пузо у неё белое». Что она имела в виду? Кому это интересно? Никто не понял. Даже в её партии. И никто не посягал на её, извините, пузо. А может, мы чего-то не знаем?

А теперь за клевету закон подразумевает наказание. Наказание будет выражаться и в деньгах. До одного миллиона рублей. И лишение свободы на срок до трех лет. Закон справедливый. Депутаты законопроект поддержали, — пишет Панков.