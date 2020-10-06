В поселке Духовницкое продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В прошлом году с просьбой о возведении такого объекта жители обратились в региональное отделение «Единой России», собрав около двух тысяч подписей. Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков поддержал это предложение.

В прошлом году Николай Панков приезжал, чтобы вместе с жителями определить место для будущего спортивного объекта. Комплекс расположится рядом с Домом детского творчества, где уже есть хоккейная коробка, детская и спортивная площадки.

Сейчас здесь завершаются работы по подготовке основания, в ближайшее время должны начать установку оборудования. Как подчеркнул Николай Панков, времени у подрядной организации осталось немного: подгоняют погодные условия. А главное – жители очень ждут новый спортивный объект.

— Когда мы здесь встречались прошлый раз, говорили о том, что работы должны быть не только качественными, но и в сжатом темпе. Понимаю, что вас задержали трудности с поставкой оборудования, но учитывая важность этого объекта необходимо мобилизовать усилия. Люди как можно скорей должны получить современный спортивный объект, где зимой можно будет заливать каток. Спасибо активным жителям за то, что беспокоитесь о судьбе проекта. А вот местным партийцам, считаю, можно было бы быть поактивнее и держать ситуацию на контроле, — отметил Панков.

