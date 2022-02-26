Завершилась работа Конференции регионального отделения «Единой России». Об этом на своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат ГД Николай Панков.

Делегаты единогласно выразили решение о принятии и разделении патриотической позиции президента Владимира Путина по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик.

-Участники Конференции оказали доверие и проголосовали за переизбрание на должность секретаря. Вместе продолжим совместно работать и реализовывать Народную программу.

Обновился региональный политический совет. Ротация составила 56%. Предложения по включению в него шли с первичных и местных отделений партии. 42 человека вошли в состав впервые. На Конференции вручили партийные билеты новым членам партии и благодарственные письма волонтёрам, секретарям первичных и местных отделений , сторонникам.

Впереди большая совместная работа. В марте начнем проводить процедуру предварительного голосования. Именно жители решат кто будет представлять нашу партию на предстоящих выборах в Саратовскую областную Думу, — написал он.