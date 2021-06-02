Тротуары рядом с ФОКом в Шиханах будут отремонтированы в рамках проекта Николая Панкова. Об этом депутат госдумы рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Встреча со старшим поколением Шихан прошла тепло. И конструктивно. Многие в шестидесятых годах приехали сюда работать на химическом заводе. Тогда здесь было всего несколько домов. Благодаря этим людям, город строился, развивался, хорошел. Именно ветераны знают все местные проблемы от и до. И напрямую о них говорят.

Это необходимость ремонта тротуаров, на эти цели найду пять миллионов рублей.

Это достройка спорткомплекса, которого люди ждут много лет. А также ремонт и освещение дорог, работа общественного транспорта, нехватка медицинских кадров. По всем вопросам буду разбираться и помогать с решением.

После встречи пешком дошёл до спортивно-оздоровительного комплекса. Как раз по маршруту, где люди просили отремонтировать тротуар. Строительство спорткомплекса началось 18 лет назад, но было заморожено из-за отсутствия средств. В этом году работы возобновились.

Здесь будут условия и для занятий спортом, и для оздоровительных процедур. Два бассейна, спортзал, блок общефизкультурных занятий, сауна. Убедился, что создаются условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомнил строителям — людей разочаровывать нельзя. Они и так уже очень долго ждали возможности заниматься в современном спорткомплексе. Работы необходимо выполнить качественно и согласно графику. Со своей стороны, помогу с ремонтом тротуаров на подходе к объекту, — пишет Панков.