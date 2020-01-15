Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что в Послании Президента РФ Владимира Путина затронуты важнейшие проблемы, волнующие жителей.

-Ключевые тезисы Послания Президента, считаю, говорят о том, что главным стратегическим направлением развития нашей страны остается благополучие граждан. Именно социальной проблематике Владимир Путин уделил основное внимание. Тому, что будет сделано и уже делается в стране для увеличения доходов населения, развития инфраструктуры. Люди ждали и получили ответы на вопросы, которые их волнуют больше всего. Один из главных — поддержка семей с детьми, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, продление программы материнского капитала и его увеличение. А также обеспечение бесплатным горячим питанием всех младшеклассников. Считаю, не случайно слова Президента об этом вызвали аплодисменты в зале. Депутаты и представители регионов хорошо знают, что от решения таких вопросов напрямую зависит демографическая ситуация в стране.

О важности социального направления говорит решительная инициатива Президента — закрепить в Конституции РФ нормы о регулярной индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.

На улучшение качества жизни людей направлены и национальные проекты. Президент подчеркнул: важно, чтобы наша молодежь получила качественное образование. Поэтому необходимо не только строить современные школы, но и повышать зарплаты учителям, поддерживать вузы. Затронул он и очень актуальную для нашей области проблему — в региональных вузах должно быть больше бюджетных мест.

Тема здравоохранения в нашей области тоже очень острая. В этой сфере нужны высококвалифицированные специалисты, особенно в районах. Увеличение зарплат врачам, целевое обучение, гарантия трудоустройства выпускникам вузов поможет снять остроту кадрового вопроса.

В год 75-летия Великой Победы нашему народу особенно важно не допускать двойных стандартов и искажения исторических фактов. Создание документальных архивов, о котором сказал Владимир Путин, необходимо. Это не только сохранение истории, но и важная часть воспитания нашей молодежи. Защита памяти о Великой Отечественной войне — приоритет и для Госдумы, такое поручение профильным комитетам дал спикер Вячеслав Володин, — пишет Николай Панков.