Депутат Госдумы Николай Панков встретился с общественными советами по ремонту тротуаров в Балаково.

В этом году Николай Панков продолжает реализацию программ по ремонту тротуаров в Балаково, Вольске, Пугачеве и Волжском районе Саратова. В рамках ранее выделенных 120 млн руб. в Балаково будет отремонтировано около семидесяти проблемных участков. Кроме того, Николай Панков принял решение о выделении дополнительных 40 миллионов рублей. Жители сами решат, какие тротуары надо отремонтировать.

— В прошлом году мы с вами реализовали первый этап программы. Было отремонтировано четыре больших участка тротуаров. Спасибо, что контролировали качество и помогли составить перечень адресов на этот год. Как и прежде, это подходы к социально важным объектам – поликлиникам, детским садам, школам и другим объектам, где тротуары востребованы людьми. Работы начнутся после 12 апреля, когда позволят погодные условия. А завершиться они должны к середине августа, – обратился к жителям Панков.

Как подчеркнул депутат, общественный контроль помогает обеспечить высокое качество ремонта.

—Благодаря вам, постоянно был в курсе ситуации на всех объектах. О том, что на Набережной Леонова предпринимались попытки положить в основание куски старого асфальтового покрытия. Или о том, что где-то не сделали пандусы у проезжей части. И мы с вами смогли вовремя эти вопросы поставить перед подрядчиками, заставить их переделать работу. В этом году у нас с вами прежняя задача – строго спрашивать с подрядчиков. Они работают не бесплатно, и за те деньги, которые получают, обязаны обеспечить высокое качество и соблюдение сроков. Жителям Балаково нужны качественные и безопасные тротуары, – подчеркнул депутат.

Николай Панков предложил общественным советам вместе выявлять факты самозахвата тротуаров и других зон общего пользования. И в правовом русле пресекать подобные явления, привлекая правоохранительные органы.

— Нельзя забывать: это не люди существуют для города, а город – для людей. Городская среда должна быть комфортной для жителей. А попытки поставить ларек или воткнуть многоэтажку за счет сквера или пешеходной зоны, должны строго пресекаться, – сказал Панков.

Напомним, Николай Панков принимает участие в предварительном голосовании «Единой России» по Балаковскому одномандатному избирательному округу №164.