Депутат Госдумы Николай Панков обратился в прокуратуру области для проверки законности отключения горячего водоснабжения жителям микрорайонов Цветочный и Березки посёлка Юбилейный.

О проблеме жители рассказали депутату на встречах. Ежегодно, как только заканчивается отопительный сезон, в домах отключают и горячую воду, ссылаясь на «профилактические работы». По словам жителей, это удобно и выгодно собственникам котельной – не нужно её обслуживать в летний период. А людям приходится по полгода обходиться без горячего водоснабжения.

Николай Панков вместе с администрацией Волжского района провёл переговоры с собственниками котельной. Была достигнута договорённость о возобновлении подачи горячей воды. Но коммунальщики своё обещание не сдержали.

По закону, период, на который отключают горячую воду, не должен превышать 14 суток. Нужно проверить, на каком основании не соблюдаются права людей. И принять меры, обеспечив жителям комфортные условия проживания, — подчеркнул Николай Панков.

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