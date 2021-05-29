Депутат Госдумы Николай Панков обратился в прокуратуру области для проверки законности отключения горячего водоснабжения жителям микрорайонов Цветочный и Березки посёлка Юбилейный.

О проблеме жители рассказали депутату на встречах. Ежегодно, как только заканчивается отопительный сезон, в домах отключают и горячую воду, ссылаясь на «профилактические работы». По словам жителей, это удобно и выгодно собственникам котельной – не нужно её обслуживать в летний период. А людям приходится по полгода обходиться без горячего водоснабжения.

Николай Панков вместе с администрацией Волжского района провёл переговоры с собственниками котельной. Была достигнута договорённость о возобновлении подачи горячей воды. Но коммунальщики своё обещание не сдержали.

— По закону, период, на который отключают горячую воду, не должен превышать 14 суток. Нужно проверить, на каком основании не соблюдаются права людей. И принять меры, обеспечив жителям комфортные условия проживания, — подчеркнул Николай Панков.