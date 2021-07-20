Качество и безопасность тротуаров – приоритет для жителей. Но темпы работ не менее важны. Об этом шла речь на встрече депутата госдумы Николая Панкова с представителями подрядных организаций и общественным активом Волжского района.

На встрече обсудили ситуацию по всем участкам ремонтируемых тротуаров в районе: где работы закончены, где продолжаются, а где только предстоят.

— Один из самых важных вопросов для людей — сроки. Им как можно скорее нужны качественные и безопасные пешеходные дорожки. Проект реализуется также в Вольске, Балаково, Пугачеве, Ершове, Шиханах. Есть районы, которые позже стартовали, но объём работ там проделан больше, чем в Волжском. Вопрос к тем, кто не справляется вовремя: зачем тогда брали на себя такой объём работ? В этом году в Волжском районе предстоит завершить ремонт всех тротуаров, которые находятся на районном балансе. Это большая ответственность перед жителями, — подчеркнул Николай Панков.

Участники встречи приняли решение представить графики оставшихся работ, чтобы «подтянуться» по срокам.

После встречи Николай Панков с жителями посмотрел, как идёт ремонт тротуара на улице Усть-Курдюмской. Это протяжённый участок, где интенсивное движение пешеходов, поэтому его необходимо отремонтировать в сжатые сроки. Нуждаются в ремонте и лестницы: на тротуаре существенный перепад по высоте.

— Рядом расположены взрослая и детская поликлиники, магазины, банк. Это важно — обеспечить безопасные подходы для людей, — отметил депутат.