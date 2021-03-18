В ноябре-декабре 2020 года инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провели внеплановую выездную проверку Саратовской ГЭС и выявили несоблюдение водного законодательства. Выяснилось, что организация загрязняла сточными водами Волгу.

Выяснилось, что предприятие сбрасывало воду через водовыпуск №2 в Волгоградском водохранилище с превышением норм предельно-допустимой концентрации для водоема рыбохозяйственого значения по нефтепродуктам.

Сумма причиненного вреда составила свыше 12 миллионов рублей. Готовится претензия о возмещении вреда.

По результатам проведения проверки к предприятию применены меры административного воздействия, а также произведен расчет размера вреда, причиненного водному объекту.

Сумма вреда составила более 12 миллионов руб. В настоящее время управлением готовится претензия о возмещения вреда в добровольном порядке.