Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины и 40-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемых в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

22 мая женщина и ее приятель отдыхали на пляже в Марксе. Пара распивала спиртное. Ближе к ночи они решили уехать в село Приволжское, где жили. Следуя неподалеку от дома № 5 по Мельничному проезду, они заметили 58-летнего мужчину, которого стали критиковать за асоциальный образ жизни.

Из-за личной неприязни они начали избивать мужчину, ударили камнем. Кроме того, они поочередно нанесли потерпевшему резаные ранения шеи осколком бутылки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.