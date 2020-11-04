Организована доследственная проверка по факту гибели 50-летнего мужчины и 34-летней женщины в поселке Степное Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 2 ноября они приехали в пустующий дом к родственнице и остались там ночевать. 3 ноября туда пришла одна из родственниц мужчины и обнаружила трупы.

Прибывшие следователи не обнаружили телесных повреждений на телах погибших. Помещение отапливалось газовой печью, фитиль который на время осмотра горел, а шибер дымохода был закрыт.

Основная версия трагедии — отравление газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинские исследования с целью установления причины смерти погибших. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.