Следователи проводят проверку после гибели на пожаре супругов в Духовницком районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 16 февраля около 4:30 житель села Новозахаркино Духовницкого района услышал треск шифера, вышел на улицу и увидел, что горит соседний дом. Хозяин здания находится на улице и пытается докричаться до находившейся внутри супруги.

Сосед бросился звать на помощь. Вернувшись спустя время, гражданин уже его не обнаружил, потому что тот бросился спасать супругу.

После тушения огня пожарные обнаружили останки тел 65-летнего мужчины и его 66-летней жены.

Следователь осмотрел место происшествия, очаг возгорания располагался в помещении веранды дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняются причины возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование тел погибших. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

