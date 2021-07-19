Следователи организовали проверку после госпитализации супругов из Маркса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем пара находилась на кухне в своем доме на улице Куйбышева. Граждане почувствовали запах газа и вызвали «скорую». Прибывшие медики госпитализировали их с подозрением на отравление газом.

Следователь осмотрел место происшествия. В кухне имеется газовый водонагреватель и перед тем, как паре стало плохо, он был включен.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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