В Энгельсе перед судом предстанут девушка и юноша, обвиняемые в серии вымогательств и грабежей.

Ночью 2 августа 2019 года 19-летняя девушка и ее тогда еще 17-летний приятель будучи в кафе начали вымогать у двух девочек-подростков деньги. Они угрожали им расправой и требовали полторы тысячи рублей. Испугавшись за свои жизни, жертвы передали юноше средства, а злоумышленница сорвала с одной из них серебряную и золотую цепочки. Однако ей показалось этого мало и она потребовала еще три тысячи. Одна из потерпевших отдала вымогательнице банковскую карту, на которой было 3,4 тысячи рублей.

Кроме этого, молодая преступница силой сняла со своей жертвы джинсовую курту, а у другой забрала мобильник. Затем она ударила одну из девушек по голове потребовала восемь тысяч рублей. Осознавая безвыходность ситуации, бедолаги рассказали все родителям, которые обратились за помощью в полицию.

Кроме этого ночью 6 августа злоумышленница у дома на улице Полтавская в Энгельсе потребовала у 19-летней девушки пять тысяч, а также заставила снять и отдать ей серьги. Та послушно выполнила.

Ранее, 17-летний соучастник в июле того же года вымогал у подростка полторы тысячи рублей, угрожая расправой за невыполнение требований. Злоумышленника не удовлетворил тот факт, что он получил лишь 50 рублей и тогда преступник начал требовать еще две тысячи. Запуганный парень, опасаясь за свою жизнь, начал скрываться. Когда вымогаемая сумма достигла 15 тысяч, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Сейчас 19-летнюю преступницу заключили под стражу. Юноша изначально находился под домашнем арестом, однако нарушал предписание и был тоже арестован. На допросе они оба признали вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.