Ранее рассказывал о встрече со своим тезкой, заместителем министра обороны РФ Николаем Александровичем Панковым.

Обращался к нему за помощью в решении вопроса о строительстве новой школы в военном городке Шиханы-2.

Напомню, школа находится в аварийном состоянии. Дети обучаются в здании бывшего детского сада в две смены.

Как и обещал, держу вас в курсе, как решается эта проблема. Получил ответ из Министерства обороны РФ. Новости хорошие.

Утверждено техническое задание на строительство новой школы, разработан проект. Новая школа в Шиханах-2 будет включена в перечень объектов капитального строительства. Буду держать этот вопрос на контроле и дальше сообщать вам обо всех изменениях.

Ранее нам уже удалось установить здесь открытый спорткомплекс и детскую площадку, отремонтировать тротуары.

В военном городке продолжается ремонт филиала детской школы искусств.

Подъездная дорога к Шиханам-2 приведена в нормативное состояние. Отмечу, в этом большая заслуга местных жителей, которые принимают самое активное участие в реализации проектов и следят за всеми этапами и качеством работ.