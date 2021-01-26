Анонимный житель поселка Солнечный-2 рассказал о молодой паре, которая натравляет бойцовскую собаку на прохожих на улице Академика Семенова.

— Они гуляют с животным породы стаффордширский терьер без намордника и поводка. Травят на собачек с которыми гуляют женщины и смотрят, как хозяйка пытается спасти питомца. Оттаскивают только тогда, когда на ситуацию обращают внимание прохожие, — уточнил очевидец в паблике « Солнечный Саратов».

Отмечается, что такая ситуация происходит почти каждый день. Местные жители недоумевают, кому можно на это пожаловаться.

В комментариях местные жители посоветовали обратиться в полицию или решить проблему силой.