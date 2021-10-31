Любовную прелюдию молодой пары запечатлели на фото случайные прохожие.

В группе «Заводской Online Саратов» соцсети ВКонтакте опубликованы снимки занятий сексом среди белого дня в общественном месте Саратова.

«До чего мы катимся? в сквере военной славы уже сексом почти занимаются, и бухают даже не подростки, а ещё меньше», — сообщает автор поста, пожелавший остаться инкогнито (орфография сохранена — Ред.).

Действительно, действия на снимке молодых людей носят весьма откровенный характер.

В комментариях к посту пользователи поддержали негодование по поводу увиденного, отметив, что это неуважение не только к окружающим и себе, но и к истории, память о которой запечатлена в мемориалах сквера.

Фото: соцсети