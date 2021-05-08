Сегодня в Саратове прошло торжественное прохождение саратовского гарнизона в честь 76-летия Победы, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».
Парад принимал начальник Саратовского территориального гарнизона, военный комиссар Саратовской области Андрей Старков.
Торжественную речь произнес губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
— Завтра великий день — 76 годовщина победы. В главном празднике страны воплотились самоотверженная любовь к родине, беспримерное мужество и героизм нашего народа, — сказал он.
Губернатор отметил подвиг тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, будет жить в веках, оставаясь символом патриотизма для нынешних и будущих поколений.
По Театральной площади прошли 22 парадных расчета: артиллеристы, связисты, лётчики, студенты различных учебных заведений и другие.
Открыл мероприятие расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Росгвардии. Сводный оркестр Саратовского гарнизона исполнил марши. Также состоялись показательные выступления роты почетного караула Вольского военного института материального обеспечения.
Власти Саратова совсем охренели.прогнулись перед западом и отмечают день победы как и они.осталось расцеловались з.европу в з…цу.
Гений, это потому что завтра главный парад в России. Парады в субъектах как наш проводят 8 го уже много лет. Завтра будут все смотреть Москву.
Дебил