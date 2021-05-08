Сегодня в Саратове прошло торжественное прохождение саратовского гарнизона в честь 76-летия Победы, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Парад принимал начальник Саратовского территориального гарнизона, военный комиссар Саратовской области Андрей Старков.

Торжественную речь произнес губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

— Завтра великий день — 76 годовщина победы. В главном празднике страны воплотились самоотверженная любовь к родине, беспримерное мужество и героизм нашего народа, — сказал он.

Губернатор отметил подвиг тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, будет жить в веках, оставаясь символом патриотизма для нынешних и будущих поколений.

По Театральной площади прошли 22 парадных расчета: артиллеристы, связисты, лётчики, студенты различных учебных заведений и другие.

Открыл мероприятие расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Росгвардии. Сводный оркестр Саратовского гарнизона исполнил марши. Также состоялись показательные выступления роты почетного караула Вольского военного института материального обеспечения.