Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году состоится 24 июня. Об этом объявил президент Владимир Путин.

— Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, — резюмировал Путин.

Также глава государства предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 мюля, в день военно-морского флота.

Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Кроме того, президент не исключает переноса марша «Бессмертного полка» исходя из рекомендация специалистов.