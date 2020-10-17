Вчера, 16 октября, в 16:03 на Шоссейной улице 79 в поселке Прибрежный Энгельсского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

23-летний водитель Suzuki без прав на большой скорости влетел в ГАЗель 172412 под управлением 42-летнего мужчины, которая ехала туда же, куда и он. Потом мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с Renault Duster, за рулем которой был 33-летний шофер.

Водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался на месте, мужчину, который управлял иномаркой, госпитализировали.

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