Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего рецидивиста из Балакова Саратовской области завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия седьмого апреля 2020 года парень с друзьями сидел у себя дома на улице Набережная 50 лет ВЛКСМ в Балакове. Он повздорил с 16-летним гостем и вонзил ему нож в грудь. Потерпевшего госпитализировали и оперировали.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы его здоровью причинен тяжкий вред.

С января по апрель юноша неоднократно предлагал своей подруге алкоголь и наркотики и добивался своего.

Парень признал свою вину и раскаялся, сейчас он находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.