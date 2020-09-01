Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня из Базарно-Карабулакского района, обвиняемого в краже, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 16 июня 2020 года он встретился со своим 21-летним приятелем и рассказал, что он и сожитель его матери получили зарплаты.

Парень узнал, что семья товарища хранит деньги дома. 18 июня утром он пролез к другу в форточку через окно и утащил 17 тыс. рублей.

Свою вину юноша признал, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.