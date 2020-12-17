Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Ершовского района, обвиняемого в смертельном ДТП, которое он совершил будучи нетрезвым и покинул место аварии, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 10 июля около 22:00 водитель Kia Cerato ехал по улице Кривошеева в селе Орлов Гай. Он на скорости выехал на обочину и сбил 12-летнюю девочку, после чего уехал.

От полученных травм ребенок скончался.

Место его нахождения установили сотрудники ГИБДД.

Парню вынесен запрет определенных действий. Он так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.