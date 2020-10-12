Расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Ершовского района завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия он рассказал приятелю, что не имеет доступа к интернету. Тот сказал, что дома у него есть сим-карта, к которой подключен мобильный интернет, ей никто не пользуется.

Парню отдали симку, он понял, что к ней подключен «мобильный банк», который соединен со счетом предыдущего владельца номера. Тот перестал им пользоваться, поэтому номер дали другому человеку.

Подросток не смог устоять и перечислил две тысячи рублей оттуда на аффилированный счет. Похищенные деньги он потратил на себя.

Владелец средств хватился пропажи и сообщил обо всем в полицию.

Злоумышленника поймали, он признал вину и раскаялся в содеянном. Причиненный потерпевшему ущерб возместили.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.