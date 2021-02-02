Расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя поселка Горный Краснопартизанского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, около 22:00 27 января парень распивал спиртное с 33-летним сожителем дальней родственницы. 33-летний гражданин стал критиковать сожительницу, материться в ее адрес.

Парень попытался его урезонить и услышал в ответ только критику в адрес своей матери. Тогда он набросился с кулаками на обидчика, а потом бил его кухонными предметами, изрезал ножом и ушел.

Спустя некоторое время домой пришла сожительница потерпевшего и вызвала ему бригаду скорой помощи. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Утром 28 января он скончался из-за кровотечения, множественных открытых ран головы.

Парню предъявлено обвинение, он признал свою вину и показал на месте, как все произошло.

Его взяли под стражу, расследование продолжается.











