Суд признал 17-летнего жителя Красного Кута виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем 28 августа парень нашел на улице мобильник марки “Вертер”. Он забрал телефон себе и ушел.

Юноша выяснил, что к аппарату подключен мобильный банк и там есть деньги. В тот же день он отправил своей родственнице восемь тысяч рублей и положил еще 700 на баланс своего телефона.

Владелец гаджета заметил списание средств и обратился в правоохранительные органы.

Полиция вычислила злоумышленника.

Еще до начала следствия юноша признал свою вину и раскаялся. Мобильник и похищенные деньги вернули потерпевшему.

Парню дали полгода условного срока.