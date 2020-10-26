Суд признал 19-летнего жителя Маркса виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Парень приехал в Нижний Новгород, в декабре 2019 года написал объявление, что продает лодочный мотор марки “Меркурий” за 20 тысяч рублей. Он своровал из интернета фото товара.

На сообщение откликнулась 20 декабря женщина, ей после оплаты пообещали отправить почтой мотор.

В итоге деньги она отдала, а товар так и не получила.

За свои действия юноша получил полгода условного срока, приговор не вступил в законную силу.