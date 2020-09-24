Суд признал 17-летнего жителя Новобурасского района виновным в краже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что парень жил с семьей в одном из сел, а потом они переехали. Юноша иногда возвращался на былое место.

В августе 2019 года в соседнем доме скончался хозяин, его жилище пустовало. Ранее парень был у него в гостях и знал, где что лежит. В конце месяца он отправился туда, нашел запасной ключ от входной двери, открыл ее и проник внутрь.

Парень унес микроволновку, мультиварку, соковыжималку, мясорубку, ЖК-телевизор, два спутниковых приемника, шкаф, трельяж, односпальную кровать, две прикроватные тумбочки и два комода. Мебель он разобрал припасенной отверткой.

На мотоцикле с коляской он перевез вещи в дом родителей.

Технику он припрятал в сарае, а мебель продал.

В феврале 2020 года туда приехала сестра владельца дома, которую обворовали и хватилась пропажи. Она обратилась с заявлением в полицию.

Полиция выявила похитителя, еще до начала следствия он признал вину и раскаялся в содеянном.

Парень получил полгода условного срока.