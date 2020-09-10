Суд признал 17-летнего жителя Озинок виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 21 декабря 2019 года около 21:00 он вместе с приятелем пришел на дискотеку в поселковый дом культуры. На крыльце он столкнулся с парнем, который начал грубить. В ответ на это подросток толкнул обидчика.

Парень понаблюдал за происходящим и решил показать всем, кто тут главный. Поэтому он ударил 15-летнего мальчика ладонью по лицу, от чего тот упал на землю, а потом продолжил добивать ногами.

Приятель избитого юноши помог ему подняться и отвел домой, где мать вызвала ему бригаду скорой помощи. Прибывшие медики экстренно госпитализировали его в больницу. Выяснилось, что поход в заведение закончился переломом малой и большой берцовой костей со смещением отломков. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данные повреждения причинили тяжкий вред его здоровью.

Злоумышленник так и не признал своей вины, однако суд дал ему два года условного срока. Теперь парню нельзя переезжать и посещать развлекательные заведения после 22:00 ближайшие два года. Приговор не вступил в законную силу.