Суд признал 20-летнего жителя Ртищева, который убил с особой жестокостью своих бабушку с дедушкой, а также избил соседей, невменяемым. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 25 марта он повздорил с родственниками. 65-летняя женщина позвала 68-летнего супруга, который вступился за нее. Парень начал бить пенсионера руками и ногами. Пожилые люди выбежали в подъезд, но их настиг внук с ножом и заколол.

После этого он силой зашел в дом к пожилым соседям и начал бить по голове 79-летнего мужчину, а затем его 77-летнюю супругу по груди и голове. Злоумышленник схватил пенсионерку за плеч сзади и ударил грудью о подоконник оконного проема в кухне, сломал ей ребра.

Прибывшие полицейские застали молодого человека на месте событий и пресекли его действия.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза подтвердила, что у него есть расстройство, из-за которого парень не понимает, что он делает.

Теперь он отправится в стационар.