Расследование уголовного дела о смерти 31-летнего жителя Ртищевского района продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 24 октября он вместе с приятелем пришел в гости к другу детства. Туда около 21:30 пришел и 24-летний парень, который стал предъявлять претензии 31-летнему о долге за мотоцикл.

Тот пообещал отдать средства после зарплаты, но получил удары по голове сначала руками, а потом ногами. После этого злоумышленник ушел.

Потерпевший не обратился за медицинской помощью, а 2 ноября родственники обнаружили его мертвым у себя.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы с переломом костей свода и основания черепа, ушибом и кровоизлиянием головного мозга, тупой травмы груди с ушибом легких.

Парню предъявили обвинение, он не признал свою вину.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.









