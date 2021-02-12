Суд признал 17-летнего юношу из Саратова виновным в надругательстве над 11-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С декабря 2017 года по декабрь 2019 он совершал иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия в отношении ребенка. В декабре 2019 года после очередного эпизода она рассказала обо всем произошедшем маме, которая сразу подала заявление в следственный комитет.

Следователи установили психологический контакт с ребенком. Малолетняя потерпевшая рассказала о трех эпизодах совершенных в отношении нее противоправных действий.

Молодой человек так и не признал своей вины, хотя суд решил по другому.

Ему дали семь лет воспитательной колонии.