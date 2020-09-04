В отношении 17-летнего саратовца возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия в августе 2020 года он купил запрещенные вещества, чтобы распространять их по городу. Его поймали 1 сентября у гаражей на улице Мира и Гвардейской.

На этом участке земли обнаружили восемь свертков с неизвестным веществом, еще восемь были в кармане у парня. Таким образом, злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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