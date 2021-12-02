В полицию Волжского района Саратова с заявлением о факте мошенничества обратился 49-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился администратором ресторана и сообщил о необходимости внести оставшиеся семь тысяч рублей за банкет. Мужчина, который действительно планировал провести в данном заведении свой день рождения, перевел на указанную неизвестным карту деньги.

В Ульяновске сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции был доставлен 18 – летний парень. Подозреваемый признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.