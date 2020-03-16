Он растлил 16-летнюю девочку, пишет СУ СКР.

Об отношении 20-летнего жителя Вольска и несовершеннолетней девочки стало известно во время ее медобследования.

Чуть позже выяснилось, что ночью с 17 на 18 октября прошлого года он вскрыл легковушку на улице Талалихина и украл оттуда телефон и подарил своей подруге. Правоохранители его изъяли у девушки и вернули владельцу.

До этого он уже вскрывал эту тачку. Тогда его трофеем стал аккумулятор за 3,080 тысячи рублей.

На допросе парень признал вину. Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на такой же период.