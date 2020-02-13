Молодого парня из Вольска обвиняют в сексуальных отношениях и нескольких кражах.

По версии следствия, в мае прошлого года 20-летний юноша встречался с 15-летней девочкой. Однако об их отношениях стало известно лишь когда подросток пошла к гинекологу и выяснилось, что она уже не невинна.

Кроме того, ночью в октябре тот же молодой человек на улице Талалихина вскрыл припаркованную легковушку и украл оттуда мобильник за 18 тысяч рублей. Телефон он подарил своей подруге, у которой его в последствии изъяли.

Через месяц из этой машины молодой преступник вытащил аккумулятор за 3, 080 рублей. Похищенное хранил дома. В настоящее время похищенное имущество возвращено владельцу.

На допросе обвиняемый признался в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.