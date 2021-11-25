Жителя Вольска подозревают в мошенничестве. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД по Саратовской области.

В одной из групп соцсети 24-летний злоумышленник рассылал пользователям сообщения о выигрыше дорогостоящих телефонов. Чтобы получить призы, нужно было оплатить доставку, страховку и услуги курьера. Обманутые жертвы перечисляли деньги и оставались ни с чем.

Установлены 13 пострадавших от противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 125 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.