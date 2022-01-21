Утром 20 января в Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП.

В Я7:30 на Молодежной улице в селе Семено-Полтавка 23-летний водитель Hyundai Greta сбил 69-летнего пешехода.

Мужчину госпитализировали.

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