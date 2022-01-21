Домой Рубрики Новости Саратова Парень на иномарке сбил пенсионера под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Парень на иномарке сбил пенсионера под Саратовом По Новости Саратова - 21.01.2022 112 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Утром 20 января в Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП. В Я7:30 на Молодежной улице в селе Семено-Полтавка 23-летний водитель Hyundai Greta сбил 69-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Саратовец прикончил мать проводом от роутера 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Новости Саратова - 21.01.2022 0 В субботу, 29 января, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной... Саратовец прикончил мать проводом от роутера 21.01.2022 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли 21.01.2022 Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 21.01.2022 Михаил Исаев: ЖК «Победа» — последний крупный проблемный жилой комплекс... 21.01.2022