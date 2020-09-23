Домой Рубрики Новости Саратова Парень на Lada Kalina сбил пожилую велосипедистку в Алгае РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Парень на Lada Kalina сбил пожилую велосипедистку в Алгае По Новости Саратова - 23.09.2020 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 22 сентября, в 20:40 на Коммунистической улице в Алгае произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 23-летний водитель Lada Kalina сбил 55-летнюю велосипедистку. Пострадавшую госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сельчанка из поселка под Саратовом лишилась велосипеда Коронавирус. Дистанционно учатся 2,225 тыс саратовских школьников Неизвестные на московской ГАЗели испоганили берег озера в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сельчанка из поселка под Саратовом лишилась велосипеда Новости Саратова - 23.09.2020 0 Жительница поселка Осиновский Марксовского района сообщила в полицию о краже велосипеда. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Гражданка рассказала, что пропал транспорт, который стоял... Коронавирус. Дистанционно учатся 2,225 тыс саратовских школьников 23.09.2020 Неизвестные на московской ГАЗели испоганили берег озера в Саратовской области 23.09.2020 Дембель из военной разведки под видом пропаганды спорта избивает прохожих 23.09.2020 Завтра в правительстве обсудят подготовку к отопительному сезону в Саратовской области 23.09.2020