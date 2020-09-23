Вчера, 22 сентября, в 20:40 на Коммунистической улице в Алгае произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

23-летний водитель Lada Kalina сбил 55-летнюю велосипедистку.

Пострадавшую госпитализировали.

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