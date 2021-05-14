Вчера, 13 мая, в 20:50 у дома №23 на Калининской улице в Екатериновке произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

15-летний водитель Vento Ranger потерял управление и съехал с дороги. Его госпитализировали с травмами.