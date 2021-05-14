Домой Рубрики Новости Саратова Парень на мотоцикле опрокинулся под Саратовом РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Парень на мотоцикле опрокинулся под Саратовом По Новости Саратова - 14.05.2021 54 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 13 мая, в 20:50 у дома №23 на Калининской улице в Екатериновке произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 15-летний водитель Vento Ranger потерял управление и съехал с дороги. Его госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин подал заявление на участие в праймериз ЕР В Саратове устанавливают памятник военной медсестре Под Саратовом пенсионер на Lada Granta влетел в бетонную стену ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин подал заявление на участие в праймериз ЕР Новости Саратова - 14.05.2021 0 Спикер Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает один из телеграм-каналов. Он будет... В Саратове устанавливают памятник военной медсестре 14.05.2021 Под Саратовом пенсионер на Lada Granta влетел в бетонную стену 14.05.2021 Чиновников оштрафовали за возможный срыв строительства бассейна под Саратовом 14.05.2021 Стадион «Торпедо» в Саратове будет реконструирован 14.05.2021