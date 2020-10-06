Домой Рубрики Новости Саратова Парень на ВАЗе сбил женщину в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Парень на ВАЗе сбил женщину в Энгельсе По Новости Саратова - 06.10.2020 21 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 5 октября, в 20:40 на Трудовой улице 12\2 в Энгельсе 25-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в областном УГИБДД. В результате столкновения пешехода с травмами госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Труп мужчины найден в квартире на проспекте Химиков в Энгельсе Масштабное отключение воды в Волжском районе ожидается в четверг ТЦ “Ирис” продают в интернете за 250 млн рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Парень на ВАЗе сбил женщину в Энгельсе Новости Саратова - 06.10.2020 0 Вчера, 5 октября, в 20:40 на Трудовой улице 122 в Энгельсе 25-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в областном УГИБДД. В результате... Труп мужчины найден в квартире на проспекте Химиков в Энгельсе 06.10.2020 Масштабное отключение воды в Волжском районе ожидается в четверг 06.10.2020 ТЦ “Ирис” продают в интернете за 250 млн рублей 06.10.2020 Три пассажирки такси пострадали в столкновении с Toyota в Балакове 06.10.2020