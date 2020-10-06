Вчера, 5 октября, в 20:40 на Трудовой улице 12\2 в Энгельсе 25-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

В результате столкновения пешехода с травмами госпитализировали.

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