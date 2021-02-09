Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела 19-летнего парня. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 5 февраля парень пошел в Балашов, но домой не вернулся. Отец искал его и днем 8 февраля обнаружил его в километре от Пинеровки, вызвал полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на его теле не обнаружено. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить из-за переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти юноши. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.