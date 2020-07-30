Суд признал 18-летнего рецидивиста из Балакова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вовлечении в употребление наркотиков. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 7 апреля парень отдыхал с приятелями в квартире на улице Набережная 50 лет ВЛКСМ. Между ним и 16-летним гостем вспыхнул конфликт. Хозяин жилища вонзил нож в грудь оппоненту. С колото-резанным ранением пострадавшего отвезли в больницу и оперировали.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы данное повреждение расценивается как причинившее тяжкий вред его здоровью.

С января по апрель 2020 года он привлекал свою 15-летнюю подругу к употреблению алкоголя и наркотиков. Он предлагал ей запрещенные развлечения и присоединялся к этому.

Юноша признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили год и два месяца исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.