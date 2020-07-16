Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Озинского района подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 21 декабря 2019 года около 21:00 15-летний парень пришел с приятелем на дискотеку в сельский дом культуры. На крыльце заведения он встретил молодого человека, который грубо себя повел. В ответ на это он толкнул обидчика.

Свидетелем происходящего стал обвиняемый, который решил показать свое лидерство и дважды ударил 15-летнего по лицу, от чего тот упал на землю. А потом продолжил бить, но уже ногами, по ногам.

Приятель потерпевшего помог ему встать и отвел домой, где мать вызвала ему скорую помощь.

Прибывшие медики экстренно госпитализировали его в больницу, где парню диагностировали перелом малой и большой берцовой костей со смещением отломков. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы данные повреждения расценивается как причинившие тяжкий вред его здоровью.

В органы внутренних дел по месту жительства буяна и место, где он учится, внесены представления.

Парень так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.