Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Новобурасского района, обвиняемого в краже, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Парень вместе с родителями жил в одном из сел, они переехали из соседнего, где остался их дом. Иногда юноша ходил туда.

В августе 2019 года скончался хозяин дома, который находился рядом с его предыдущим местом жительства. Молодой человек бывал у него в гостях и помнил, где что лежит.

В конце этого месяца он пришел туда, нашел запасной ключ от двери и начал выносить вещи. Не стало микроволновки, мультиварки, соковыжималки, мясорубки, ЖК-телевизора, двух спутниковых приемников, шкафа, трельяжа, односпальной кровати, двух прикроватных тумбочек и двух комодов. Мебель он разобрал отверткой и на мотоцикле с коляской унес украденное к родителям.

Впоследствии он это продал, а технику спрятал в сарае.

В феврале 2020 года туда наведалась сестра погибшего, которая обнаружила пропажу и тут же сообщила в полицию.

Парня нашли, он не стал отрицать своей вины.

Уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.