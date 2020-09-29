В отношении 14-летнего жителя одного из сел Красноармейского района возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Он пришел в гости к приятелю и заметил мобильник марки Honor, принадлежащий его бабушке. 7 сентября юноша снова пришел к товарищу, но никого не было дома.
Тогда парень сорвал навесной замок, на который была заперта входная дверь, проник внутрь и унес гаджет стоимостью восемь тысяч рублей.
Вернувшись домой, хозяева дома обнаружили пропажу и обратились в полицию.
Личность предполагаемого похитителя установили, дома у парня нашли и изъяли мобильник.
Расследование продолжается.