Расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнему жителю Вольска продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 8 июля с 5 до 6 утра двое местных жителей в возрасте 24 и 25 лет заметили 46-летнего работника службы благоустройства у летнего кафе на улице Степана Разина. Они начали придираться к мужчине, избили его и потребовали, чтобы тот пошел плавать. Когда последний выбрался из воды, на него снова обрушился град ударов, а потом злоумышленники ушли.

От полученных травм вскоре мужчина скончался. Его тело нашла прохожая в лесополосе около кафе.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Старший из обвиняемых признал свою вину и показал на месте, как все было. Он взят под стражу. Младший объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.