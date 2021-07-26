Суд признал 26-летнего саратовца виновным в применении насилия к сотрудникам колонии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что вечером 4 мая сотрудник ФКУ СИЗО-1 проводил его в санчасть для медпроцедур. После этого гражданин сам вышел из кабинета, стал ходить по коридору и разговаривать с другими осужденными. Дежурный по следственному изолятору потребовал, чтобы тот проследовал в камеру. Осужденный проигнорировал его слова и начал высказывать слова грубой нецензурной брани в адрес персонала учреждения. Двое сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области приблизились к нарушителю, намереваясь пресечь его действия. Тот начал бить его ногой в область нижних конечностей, после чего его противоправные действия были пресечены персоналом учреждения.

Впоследствии гражданина перевели в ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Саратовской области для отбытия наказания за ранее совершенные преступления. Это похищение людей, вымогательство и незаконных оборот наркотических средств. 17 декабря 2020 года в вечернее время, находясь в камере, он, вскипятил кружку воды после чего постучал в дверь, подозвав сотрудника учреждения. Затем злоумышленник вылил кипяток в лицо сотруднику. Его дальнейшие противоправные действия были инспектором пресечены.

Под тяжестью собранных доказательств в суде молодой человек признал вину в совершении дезорганизации исправительных учреждений. Ему дали четыре года лишения свободы.

Путем сложения с не отбытой частью наказания за ранее совершенные преступления, ему назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.