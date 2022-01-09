Домой Рубрики Новости Саратова Парень пострадал в столкновении легковушек под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Парень пострадал в столкновении легковушек под Саратовом По Новости Саратова - 09.01.2022 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Петровске произошло ДТП — в 17:20 напротив дома № 4 по Московской улице столкнулись «Lada Priora» под управлением 48-летнего водителя с «Opel Astra» с 21-летним парнем за рулем. Пострадал старший из водителей — его госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса Определены самые популярные публикации Володина за 2021 год Росгвардеец из Саратова помог сломавшей руку лыжнице ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 09.01.2022 0 Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Это семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 60 до 81 года. Всего за время пандемии новая... Определены самые популярные публикации Володина за 2021 год 09.01.2022 Росгвардеец из Саратова помог сломавшей руку лыжнице 09.01.2022 Парень пострадал в столкновении легковушек под Саратовом 09.01.2022 Мужчина погиб на пожаре в Балашове 09.01.2022