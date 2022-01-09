В Петровске произошло ДТП — в 17:20 напротив дома № 4 по Московской улице столкнулись «Lada Priora» под управлением 48-летнего водителя с «Opel Astra» с 21-летним парнем за рулем.

Пострадал старший из водителей — его госпитализировали с травмами.