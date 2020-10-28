Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Ершовского района, обвиняемого в кражах, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 26 июня парень ехал на попутке в Дергачи из Саратова. С ним ехал 27-летний мужчина, который вышел у поселка Целинный Ершовского района. Юноша заметил, что последний оставил мобильный телефон и забрал его себе.

Сумма ущерба превысила отметку в 15 тысяч рублей.

Потом он переставил симку из гаджета к себе в телефон и перечислил с чужого счета приятельнице почти пять тысяч рублей, которые забрал и потратил на себя.

В тот же день потерпевший обратился в полицию, правоохранители установили личность злоумышленника.

Еще до начала следствия парень во всем признался и раскаялся, вернул деньги и телефон.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.